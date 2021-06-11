Дизайнер Парфенова рассказала, когда Россия будет доминировать в моде

, 11 июня. Петербургский дизайнер Татьяна Парфенова рассказала, какие условия необходимы для того, чтобы Россия начала доминировать в мире моды.

Пресс-показ новой коллекции именитого дизайнера Парфеновой прошел на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот». После выхода моделей стилист дала интервью пришедшим на мероприятие журналистам. Во время брифинга она рассказала, какие условия необходимы для того, чтобы появился термин «русская мода», а также, что нужно, чтобы Россия в этом вопросе начала доминировать.

«Если посмотреть коллекцию европейских дизайнеров на русскую тему, то они о том, что Россия — богатая страна. Но нашей стране нужно очень много всего преодолеть, чтобы настало время ее доминирования в моде. Преодолеть стандартность, косность, блестящие мозги отпустить и дать возможность творить без оглядки», — рассказала именитый модельер.

Она также отметила, что развитием моды должен заниматься бизнес, а не дизайнеры. На их плечах лежит ответственность только за творческие моменты и воплощение фантазий, создание шедевров. Парфенова подчеркнула, что иногда предприниматели пытаются идти на контакт с дизайнерами, совершая попытки благоустроить российскую моду, однако пока что все они обернулись провалом. Дизайнер уверена, что это связано с непониманием бизнесменом того факта, что мода и стиль — специфическая отрасль.

Тем временем Дом моды Вячеслава Зайцева, погрязший в долгах, наконец выбрался из финансовой кабалы. Ради этого пришлось продать часть здания.