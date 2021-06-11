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Отмывание денег стало одной из важнейших проблем коммерческих банков ЦАР

ЦАР
Отмывание денег стало одной из важнейших проблем коммерческих банков ЦАР
wikipedia.org  /  Afrika Force/CC BY 2.0

Банги, 11 июня. Борьба с отмыванием денег является одной из главных задач, стоящих перед коммерческими банками ЦАР. Однако кредитные учреждения страны не всегда стремятся проверить происхождение средств, вносимых клиентами.

Согласно наблюдениям местных журналистов, финансовые учреждения не задают лишних вопросов, даже если в отделение заходит человек с полной сумкой наличных и просит зачислить их на счет.

Невозможно не понимать, что источником таких средств могут быть торговля наркотиками, проституция, ограбление и иные противоправные способы заработка. Но сотрудники банков не обращают на это внимания.

СМИ ЦАР считают, что бороться с отмыванием денег должно не только министерство финансов, но и Национальное агентство финансовых расследований (ANIF). При этом в стране насчитывается всего четыре коммерческих банка, что позволит проводить проверки более оперативно.

Также в стране идет работа над увеличением доходов бюджета за счет таможенных сборов. В этом центральноафриканским таможенникам помогают российские коллеги.

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африка цар
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