В Military Watch назвали уникальные преимущества Су-30СМ перед F-35 США

Вашингтон, 11 июня. Американское издание Military Watch опубликовало материал о перехвате итальянского F-35 истребителем РФ Су-30СМ, также аналитики сравнили достоинства обеих боевых машин.

Весной текущего года итальянская эскадрилья F-35 прибыла в Эстонию. Аналитики издания отмечают, что дислокация истребителей F-35 в непосредственной близости от границ России это большой риск, так как российские летчики могут больше узнать о новых самолетах, включая стелс-характеристики.По мнению аналитиков, в задачу Су-30СМ в ходе сопровождения самолетов над Балтикой можно отнести к разведывательной миссии, передает "ПолитРоссия".

Несколько дней назад произошел инцидент с F-35, он впервые встретился с истребителем РФ Су-30СМ.

F-35 относится к истребителям пятого поколения и серийное выпускается в странах Запада не только для ВВС США, но и для стран-союзников.

«США вложили значительные средства в производство F-35: ожидается, что эта программа обойдется в 1,7 трлн долларов и будет самой дорогостоящей за всю историю», – уточнили аналитики издания.

Несмотря на то, что истребитель F-35 состоит на вооружении с 2015 года, есть много вопросов в части его готовности к боям средней или высокой интенсивности. Машина способна выполнить только базовые задачи: авиаудары по неприятельским целям, причем при условии, что не будет предпринято контрмер с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или наземных атак. Имея более 300 выявленных недостатков, которые так и не устранили, у F-35 появляются новые недоработки.

Обозреватели Military Watch отмечают, что американский самолет неоднократно критикуют. Он во многом уступает высоко-модернизированному российскому истребителю Су-30СМ. Российский истребитель немного отстает в части заметности, но он намного быстрее и выносливее, летные характеристики намного выше чем у F-35. А самое главное — дальность поражения целей у Су-30СМ в два раза выше.

Уникальной можно назвать и конструкцию истребителя, потому что кроме пилота в кабине может находиться еще один член экипажа. Это существенное преимущество делает самолет еще более опасным для противника: Су-30СМ способен одновременно поражать вражеские объекты не только в воздухе, но и на земле.

Аналитики издания затруднились однозначно ответить, какой из самолетов – F-35 или Су-30СМ – получит преимущество в реальном воздушном бою, отметив, что они «обладают очень разными возможностями».

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