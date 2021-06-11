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Адвокат Сейфа Каддафи обвинил британское издание The Times во лжи

Ливия
Адвокат Сейфа Каддафи обвинил британское издание The Times во лжи
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Триполи, 11 июня. Британская газета опубликовала материал о сыне бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Статья за авторством тунисского журналиста Самера аль-Атруша заявлена как эксклюзивное интервью. Однако адвокат Сейфа аль-Ислама заявил, что тот не общался с представителями издания.

Громкий заголовок The Times сообщает читателю, что сын убитого в 2011 году полковника Каддафи планирует стать следующим лидером Ливии.

Получивший образование в Великобритании, он когда-то рассматривался преемником своему отцу. Однако революция воспрепятствовала этим планам. Теперь Сейф аль-Ислам якобы собирается вернуться к общественной жизни и баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

The Times уверяет, что о планах возглавить Ливию младший Каддафи заявил лично в разговоре с журналистом издания по телефону. Он якобы также выразил обеспокоенность, что его соперники, узнав об этом, попытаются добавить в закон о выборах пункт, который помешает ему баллотироваться.

На публикацию сразу же отреагировали представители самого Сейфа аль-Ислама. Его адвокат Халед аз-Заиди опроверг информацию о выдвижении в президенты, заявленную в статье, и объявил, что его клиент не давал никаких интервью журналисту The Times.

Он уточнил, что СМИ пытались связаться с Каддафи-младшим в январе 2020 года. Сотрудник американского агентства Bloomberg хотел организовать интервью и поговорить с сыном бывшего ливийского лидера относительно политической ситуации и развития событий на тот момент, однако встреча не состоялась.

«Каких-либо заявлений по этому поводу нет, и говорить об этом преждевременно», — заявил Аз-Заиди по поводу выдвижения кандидатуры своего клиента на предстоящих президентских выборах.

Адвокат добавил, что представители Сейфа аль-Ислама Каддафи удивлены теми громкими заявлениями, которые опубликовало британское издание.

«Мы оставляем за собой право на юридический ответ журналисту и газете», — сказал Аз-Заиди.

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ливия сейф аль-ислам the times
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