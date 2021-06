Адвокат Сейфа Каддафи обвинил британское издание The Times во лжи

Триполи, 11 июня. Британская газета опубликовала материал о сыне бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Статья за авторством тунисского журналиста Самера аль-Атруша заявлена как эксклюзивное интервью. Однако адвокат Сейфа аль-Ислама заявил, что тот не общался с представителями издания.

Громкий заголовок The Times сообщает читателю, что сын убитого в 2011 году полковника Каддафи планирует стать следующим лидером Ливии.

Получивший образование в Великобритании, он когда-то рассматривался преемником своему отцу. Однако революция воспрепятствовала этим планам. Теперь Сейф аль-Ислам якобы собирается вернуться к общественной жизни и баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

