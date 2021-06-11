ЦАР нуждается в способном устанавливать прочные международные контакты правительстве

Банги, 11 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заинтересован в формировании нового правительства, способного не только эффективно управлять страной, но и находить контакт с международными партнерами республики.

Второй срок Туадера начался с попытки силового захвата власти, организованного бывшим главой государства Франсуа Бозизе и подконтрольными ему боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Натренированная российскими инструкторами армия ЦАР сумела дать отпор бандитам. А Туадера, как символ движения к миру и справедливости, получил от соотечественников мандат на новый президентский срок.

История ЦАР показывает, что вторая пятилетка чаще всего проходит не так гладко, как первая. Не стал исключением и действующий глава государства.

Париж, стремящийся вернуть былое влияние в республике, заморозил финансовую помощь и военное сотрудничество с Банги, что, несомненно, затруднит реализацию намеченных Туадера планов.

В связи с этим перед главой государства стоит важнейшая задача формирования такого правительства, которое смогло бы успокоить финансовых партнеров страны и добиться их доверия. А затем, при дружеской поддержке союзников, планомерно добиваться выполнения планов президента.

Ранее премьер-министр Фирмен Нгребада подал главе государства прошение об отставке правительства.