МИД РФ указал на отсутствие обращений из-за отказа аккредитовать немецкого журналиста

Москва, 11 июня. Германия не обращалась к российской стороне из-за инцидента с аккредитацией немецкого журналиста на Евро-2020, сообщили в пресс-центре МИД РФ.

Ведомство прокомментировало ситуацию с сотрудником немецкой телерадиовещательной компании WDR Робертом Кемпе. По словам редакции издания, журналист якобы не смог получить упрощенную визу из-за отказа России в аккредитации. Однако Москве не направляли никаких обращений по этой информации, отметили в пресс-центре МИД.

«Об отказе УЕФА в аккредитации немецкого журналиста узнали из СМИ. К российской стороне ни корреспондент, ни редакция не обращались. Как, видимо, и к УЕФА», — завили в ведомстве в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о конфликте в сборной Франции накануне Евро-2020. Нападающий Оливье Жиру пожаловался, что партнеры не отдавали ему мяч в товарищеском матче с Болгарией.