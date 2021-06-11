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Правоохранители изъяли документы по закупкам оборудования в рязанскую больницу

Происшествия
Правоохранители изъяли документы по закупкам оборудования в рязанскую больницу
pixabay.com

Рязань, 11 июня. Следственный комитет изъял документы о закупках рязанской больницы им. Семашко в рамках дела о пожаре, в результате которого погибли три человека.

Следователи изъяли для изучения документацию, касающуюся закупки оборудования для нужд отделения анестезиологии и реанимации клинической больницу им. Семашко.

В рамках расследования дела о пожаре правоохранители допросили министра здравоохранения Рязанской области, заведующего отделением и главного врача. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин и очага возгорания.

Ранее ФАН опубликовал список погибших во время пожара в реанимационном кабинете клинической больницы имени Семашко.

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больница рязань семашко
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