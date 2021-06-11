Хазин посоветовал россиянам создавать экономические общины

Москва, 11 июня. Людям необходимо консолидироваться во времена нестабильности, создавать своего рода экономические общины, считает экономист Михаил Хазин.

Он советует россиянам объединяться. Например, между соседями по дому, улице, поселку и так далее. По словам экономиста, есть колоссальное количество вещей, которые можно делать сообща и которые по какой-то причине не делаются вообще.

«Например, есть старшеклассники, которых можно послать, чтобы они на велосипеде поехали в приличный магазинчик, который, например, дальше, чем может дойти бабушка, купил бы там 30 бутылок молока, привез и раздал по квартирам. А ему за это раз в неделю давать какую-то зарплату», — рассказал Хазин в интервью «Радио 1».

Экономист убежден, что такая модель будет работать. Он объяснил, что люди тратят большое количество денег и сил на простые бытовые вещи. Поэтому подобная консолидация может дать очень хороший эффект, в том числе финансовый.

Еще один способ справиться с кризисом — это кооперация, считает Хазин. Он рассказал, что внутри такого сообщества налоги не платятся, потому что там нет купли-продажи. Поэтому в рамках кооперативной деятельности стоимость товаров и услуг оказывается на 20-30% ниже рыночной.

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее заявил, что мировая экономика продолжает находиться в кризисе. Однако, по его словам, в будущем мир будут ждать более масштабные потрясения из-за растущего «пузыря» ликвидности.