Корнилов посоветовал Кравчуку не комментировать вырванные из контекста слова Суркова

Информация должна восприниматься целостно, а не фрагментарно, иначе велик риск понять ее неверно. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков выразил уверенность, что вернуть Украину Москве можно «только силой», отметив, что она бывает «не только военная». Политик напомнил о наличии у РФ «силы спецслужб», сил «экономического и политического влияния», а также «мягкой силы». Он также подчеркнул, что мир ««устает от Украины», а Россия тем временем оборачивает международную ситуацию на пользу себе.

Комментируя это заявление, первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что Сурков «сознательно перекручивает факты». По его мнению, влияние Москвы на постсоветском пространстве снижается, а Киев «реформирует вооруженные силы». Кравчук не забыл похвастаться своими заокеанскими союзниками: по его словам, Соединенные Штаты приводят войска в боевую готовность, как только армия России приближается к украинским границам.

«Мне кажется, что тут выдается желаемое за действительное», — заявил первый президент Украины, говоря о декларируемой Сурковым возможности Москвы применять силу в отношении Киева.

Федеральное агентство новостей /

Корнилов отметил, что вырванная из контекста цитата бывшего помощника президента являлась анонсом к большому интервью Владислава Суркова, которое должно выйти на экраны 12 июня.

«Фраза явно была дана для затравки, однако все уже ринулись ее комментировать, — сказал политолог. — Любопытно, что среди прочих оказался и первый президент Украины. А мы ведь даже толком не знаем, на какой именно вопрос отвечал Сурков! Уверен, у него спросили: «Украина ушла навсегда или еще возможно ее вернуть?» — на что тот вполне дипломатично заметил, что этот вариант вероятен, если использовать «мягкую силу», «экономическую» и так далее».

Однако Кравчук, подчеркнул эксперт, заметил только слово «сила» — и его понесло на рассуждения о военно-политическом противостоянии с Россией.