Конкурс скоростных катеров «Морской бриз» стартовал в Севастополе

Севастополь, 11 июня. Первый этап конкурса скоростных катеров «Морской бриз-2021» прошел в Севастопольской бухте.

В соревнованиях принимают участие курсанты местного филиала Нахимовского училища, экипажи гвардейского крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович» и других кораблей. В рамках первого этапа командам предстояло на максимальной скорости преодолеть путь с контрольными точками.

Кроме того, участники должны были выполнить штурм судна условного противника. Роль нарушителя досталась одному из боевых ракетных катеров. Команды брали корабль на абордаж. При этом учитывалось время, а также слаженность действий.

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