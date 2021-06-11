Москва, 11 июня. Предложение о запрете на предоставление услуг суррогатного материнства для иностранных граждан нашло поддержку у председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поддержал предложение об ограничении предоставления услуг суррогатного материнства в России. Об этом сообщается на официальном сайте российской Госдумы.

Согласно тексту законопроекта, в России предлагают запретить оказывать услуги такого рода иностранным гражданам. Инициатива была выдвинута группой депутатов: Петром Толстым, Василием Пискаревым, Николаем Земцовым, Ингой Юмашевой и сенатором РФ Маргаритой Павловой. Отмечается, что председатель Госдумы РФ направил законопроект в профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы РФ рассмотрят данный законопроект. В его рамках также предлагают указать в законе условия для предоставления услуг суррогатного материнства. Ими смогут воспользоваться лишь граждане России, не способные родить ребенка по медицинским показателям.