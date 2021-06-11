Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 22:23
22:21
Политика
Кулеба сообщил, что место встречи Зеленского и Путина не обсуждается
22:20
Происшествия
СК проводит проверку после падения девушки из небоскреба в «Москва Сити»
22:19
Спорт
Футбольный чемпионат Европы стартовал в Риме
22:18
Политика
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
22:16
Шоу-бизнес
Гвердцители отказалась возмещать материальный ущерб после потопа
22:11
Весь мир
Российский ФБР обратился к Байдену из-за убийства 16-летней афроамериканки
22:07
Политика
Названы меры безопасности на вилле Ла Гранж в Женеве перед саммитом
22:01
Шоу-бизнес
Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра
22:00
Экономика
Экономист Колташов ответил на предложение Дерипаски смириться с инфляцией
21:52
Политика
Встреча президентов США и Украины запланирована на конец июля в Вашингтоне
Все новости

Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США

1
Политика
Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США
Global Look Press  /  Darmer/Davids

Берлин, 11 июня. Немецкий политолог Александр Рар объяснил, какие темы обсудят Меркель и Байден.

Немецкий канцлер Ангела Меркель собралась в Вашингтон. Многие отмечают, что эта поездка чисто символическая. Женщине важно показать, что она покидает пост другом США. Об этом, в беседе с News.ru заявил немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

По его словам, остановка процесса накладывания санкций на «Северный поток—2» Вашингтоном поможет закончить Меркель 16-летнюю историю правление на позитивной ноте в трансатлантических отношениях.

«Для нее это очень важно, — подчеркивает Рар. — Визит Ангелы Меркель в Вашингтон в первую очередь будет нести символический характер. Меркель хочет поправить отношения и показать, что уходит как подруга Америки, а не как соперница и как враг»

Политолог считает, что на встрече Меркель и Байден поговорят о возможности налаживания и улучшения трансатлантических отношений.

Немецкие журналисты ранее заявляли, что канцлер Германии планирует во время предстоящей летней поездки поднять широкий круг тем. Но самой важной останется тема Северного потока —2».

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель назвала сильными энергетические отношения между Россией и Германией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США
меркель россия сша германия байден встреча Северный поток — 2
1 комментарий
Эксклюзив
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 299899 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74846 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 58531 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51017 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 47749 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru