Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США

Берлин, 11 июня. Немецкий политолог Александр Рар объяснил, какие темы обсудят Меркель и Байден.

Немецкий канцлер Ангела Меркель собралась в Вашингтон. Многие отмечают, что эта поездка чисто символическая. Женщине важно показать, что она покидает пост другом США. Об этом, в беседе с News.ru заявил немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

По его словам, остановка процесса накладывания санкций на «Северный поток—2» Вашингтоном поможет закончить Меркель 16-летнюю историю правление на позитивной ноте в трансатлантических отношениях.

«Для нее это очень важно, — подчеркивает Рар. — Визит Ангелы Меркель в Вашингтон в первую очередь будет нести символический характер. Меркель хочет поправить отношения и показать, что уходит как подруга Америки, а не как соперница и как враг»

Политолог считает, что на встрече Меркель и Байден поговорят о возможности налаживания и улучшения трансатлантических отношений.

Немецкие журналисты ранее заявляли, что канцлер Германии планирует во время предстоящей летней поездки поднять широкий круг тем. Но самой важной останется тема Северного потока —2».

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель назвала сильными энергетические отношения между Россией и Германией.