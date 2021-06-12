В «Ленкоме» раскрыли зарплату вдовы Караченцова

Худрук театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер на фоне ссоры с Людмилой Поргиной рассказал, сколько вдова Николая Караченцова получает в месяц. По словам Варшавера, Поргина зря жалуется на отсутствие денег, так как выплаты ей превышают 100 тыс. рублей. К тому же она пользуется квартирой, которую еще Юрий Лужков предоставил Николаю Караченцову. Об этом сообщил ФАН источник в театре.

Собеседник агентства пояснил, что Марк Варшавер в ответ на жесткую критику Поргиной и требование убрать его с должности как человека, далекого от творчества, озвучил сумму, которую получает Людмила Андреевна.

«Театр ей ежемесячно выплачивает 50 тыс. рублей в память о Николае Петровиче. При этом она в театре не появляется. Еще 30 тыс. она получает за звание Заслуженной артистки РФ. Варшавер утверждает, что звание ей присвоили только благодаря ходатайству театра. И еще 30 тыс. у нее пенсия. Кроме того, в ее распоряжении оказалась квартира в 200 квадратных метров, полученная Караченцовым за особые заслуги и вклад в искусство», — рассказал источник.

Людмила Поргина в беседе с ФАН рассказала, что Варшавер грозился лишить ее зарплаты в 50 тыс. рублей. При этом она заявила, что не боится этого и будет бороться за театр до конца.

Напомним, в июне театр предоставит публике еще одну премьеру — «Доходное место» по пьесе Островского. А ранее уже показал восстановленный спектакль «Поминальная молитва», где главную роль исполняет Андрей Леонов, в первой версии Тевье-молочника играл его отец — Евгений.