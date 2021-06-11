Тбилиси уличили в обмане грузин при помощи проектов КНР

Тбилиси, 11 июня. По итогам журналистского расследования вскрылась правда о том, как грузинские власти использовали китайских инвесторов для самопиара.

Активное участие Грузии в проектах в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» сулило возрождение грузинской экономики. Однако в Тбилиси лишь внешне проявляли заинтересованность в развитии подобного сотрудничества. К такому выводу пришли в сетевом издании IFact.ge по итогам проведенного там журналистского расследования.

«Если бы все их подписи стали реальностью, грузино-китайское производство сейчас процветало бы», — заявили в издании, изобличая Тбилиси в обмане грузин при помощи демонстрации населению страны проектов КНР, которые так и остались на бумаге.

Источник отмечает два крупных проекта с участием китайского капитала, которые сулили Грузии большие экономические выгоды — это «проект по строительству локомотивного завода» и «запуск фабрики по пошиву курток». В обоих случаях продукция новых предприятий должна была поступать не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Китайцы изначально проявили серьезный интерес к перспективе развития отношений с грузинами, у которых в итоге остались лишь «фотографий рукопожатий».

Так, в 2015 году было подписано соглашение по локомотивному заводу, а в ноябре 2018 года по фабрике, специализирующейся на пошиве брендовых курток. В последнем случае грузинские власти пообещали создать 300 рабочих мест в депрессивном городке Ткибули. Там в конце 2018 года инвесторы из КНР даже выбрали там два потенциальных места под строительство фабрики. Однако затем проект заглох.

«Оказывается, правительство знало, что не было гарантий, что в Ткибули построят фабрику, но они все равно решили обрадовать людей этой новостью, как будто будут созданы новые рабочие места», — уличили Тбилиси в обмане грузин при помощи проектов КНР журналисты IFact.ge.

Ранее сообщалось о том, как антироссийский курс Тбилиси лишает экономику страны последнего крупного источника стабильных доходов.