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В Дании хотят возложить ответственность на РФ за «нарушение воздушного пространства»

Армия
В Дании хотят возложить ответственность на РФ за «нарушение воздушного пространства»
pixabay.com

Копенгаген, 11 июня. Минобороны Дании сообщило о якобы нарушении воздушного пространства российскими самолетами. Инцидент произошел в районе Борнхольма, передает издание Ritzau.

Отмечается, что ВВС Дании пришлось поднять в небо авиацию для урегулирования ситуации. На данный момент датское военное ведомство выясняет все подробности произошедшего. Подобные ситуации в стране происходят крайне редко, поэтому Копенгаген намерен уделить этому достаточно внимания.

Ранее сообщалось, что российский Су-35 перехватил самолет ВВС США над акваторией Тихого океана. Американский самолет-разведчик направлялся к российским рубежам.

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