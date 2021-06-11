В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе визитом Зеленского

Луганск, 11 июня. Обострение ситуации на линии разграничения началось перед визитом на позиции ВСУ президента Украины Владимира Зеленского, заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в ведомстве сообщили о нападении украинских диверсантов на один из наблюдательных постов республики. В результате инцидента погибли пять ополченцев ЛНР.

«Киев целенаправленно дестабилизирует обстановку в регионе. Это связано с посещением в период с 8 по 9 июня Зеленским зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта в Донбассе силовым путем», — подчеркнул Осадчий.

В Народной милиции ЛНР считают, что целью этих провокаций является вызов ответного огня со стороны республики для последующего обвинения ее в нарушении минских договоренностей.