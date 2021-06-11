Путешествие Тихановской по Европе продолжает обрастать скандалами

Прага, 11 июня. Лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской предложили обосновать свою ставку в Праге. Президент Чехии Милош Земан посчитал это хорошей идеей.

Разговор случился в рамках визита бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Чешскую Республику, где она держала речь перед Сенатом. На дружеской встрече после выступления глава республики упомянул, что было бы, наверное, хорошо открыть представительство белорусской оппозиции в Праге.

Помимо президента Тихановская вела беседу с премьер-министром и министром иностранных дел Чехии. Лидер оппозиции продемонстрировала знание истории и провела аналогию между нынешней обстановкой в Белоруссии и ситуацией в Чехословакии в 1968 году, когда были подавлены демократические реформы.

Стратегию Тихановской по завоеванию одобрения у западных стран рассказал специалист Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский. Он считает, что экс-кандидат поехала в Прагу по заказу от тех, кто спонсирует ее деятельность.

«Это попытка втереться в доверие и продемонстрировать собственную комплиментарность этим странам», — заметил Петровский.

Посещению Чехии предшествовала поездка в Польшу, в рамках которой состоялась беседа с мэром столицы Рафалом Тшасковским. Итогом переговоров стало решение об участии Тихановской в работе молодежного «Кампуса Польши будущего». Это спровоцировало в Польше бурю возмущения, ее обвинили в поддержке антидемократических движений в стране.

Выступление Светланы Тихановской в Конгрессе США посчитали примером невиданной подлости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии призвала ввести еще более жесткие санкции против родной страны и белорусов.