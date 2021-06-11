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Спорт
Суперкомпьютер предрек сборной Украины поражение на Евро-2020
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Суперкомпьютер предрек сборной Украины поражение на Евро-2020

Спорт
Суперкомпьютер предрек сборной Украины поражение на Евро-2020
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 июня. Суперкомпьютер попытался спрогнозировать результаты чемпионата Европы и определить победителя.

Украина потерпит поражение и выйдет из гонки задолго до финала. Такой прогноз сделал суперкомпьютер, передает «РБК-Украина» с отсылкой на портал TalkSport.

Согласно данным суперкомпьютера, сборной Украины не повезет в 1/8 финала, где она встретится с итальянцами. Если верить прогнозу, они проиграют со счетом 2:0 и лишатся возможности попасть в финал, сообщает издание.

Ранее украинский футболист Андрей Шевченко заявил в одном интервью, что именно с итальянцами ему меньше всего хотелось бы встретиться на европейском турнире.

Компьютер также рассказал о победителях чемпионата. Ими, по мнению машины, станут французы, которые одолеют сборную Германии в финальном матче.

Что касается российской сборной, после триумфальной игры на чемпионате мира по футболу болельщики возлагают на нее большие надежды. Однако кандидат политических наук, руководитель образовательного направления «Политология» СЗИУ РАНХиГС Виталий Горохов считает, что повторить свой же успех на Евро-2020 футболистам будет крайне сложно.

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