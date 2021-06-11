Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 22:23
22:21
Политика
Кулеба сообщил, что место встречи Зеленского и Путина не обсуждается
22:20
Происшествия
СК проводит проверку после падения девушки из небоскреба в «Москва Сити»
22:19
Спорт
Футбольный чемпионат Европы стартовал в Риме
22:18
Политика
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
22:16
Шоу-бизнес
Гвердцители отказалась возмещать материальный ущерб после потопа
22:11
Весь мир
Российский ФБР обратился к Байдену из-за убийства 16-летней афроамериканки
22:07
Политика
Названы меры безопасности на вилле Ла Гранж в Женеве перед саммитом
22:01
Шоу-бизнес
Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра
22:00
Экономика
Экономист Колташов ответил на предложение Дерипаски смириться с инфляцией
21:52
Политика
Встреча президентов США и Украины запланирована на конец июля в Вашингтоне
Все новости

Подросток погиб в ходе столкновений между ЦАХАЛ и палестинскими протестующими

Ближний Восток
Подросток погиб в ходе столкновений между ЦАХАЛ и палестинскими протестующими
Global Look Press  /  Shadi Jarar'Ah / Keystone Press Agency

Иерусалим, 11 июня. Подросток из Палестины погиб от пули израильского военного во время столкновений между протестующими и военнослужащими ЦАХАЛ на Западном берегу.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что 15-летний Мухаммад Саид Хамайель погиб в ходе столкновений близ деревни Бейта, к югу от Наблуса, где десятки арабов провели демонстрацию против расширения близлежащего еврейского поселения в ущерб палестинским землям.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что еще шесть человек были ранены в результате стрельбы.

По сообщениям местных СМИ, израильские солдаты обстреляли демонстрантов боевыми патронами, применили слезоточивый газ и стальные гранулы с резиновым покрытием.

Хамайель — уже восьмой палестинский ребенок, убитый ЦАХАЛ в 2021 году, и третий в Бейте, где в последние месяцы проходят протесты после того, как израильские поселенцы построили форпост на горе Сабих.

В начале мая рядом с Бейтой началось усиленное строительство форпоста. После этого жители палестинской деревни начали каждую пятницу выходить на шумные демонстрации, протестуя против захвата земли и лишения их средств к существованию. ЦАХАЛ, как правило, жестко подавляет протесты.

В настоящее время на Западном берегу проживает около 475 тысяч израильских поселенцев и более 2,8 миллиона палестинцев.

Ранее, 10 июня, израильские силы спецназначения застрелили трех палестинцев, в том числе двух сотрудников службы безопасности, в перестрелке, вспыхнувшей в городе Дженин.

Напряженная обстановка на Западном берегу усугубилась после 11-дневного вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной. Конфликт разгорелся вследствие беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшихся из-за постановления израильского суда о выселении арабов из их домов в районе Шейх Джаррах.

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками сопротивления в секторе Газа, которые обменивались ракетными ударами на протяжении нескольких суток. По имеющимся данным, за время обострения с израильской стороны погибли 13 человек, а в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц. Кроме того, противники понесли крупные экономические потери.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Подросток погиб в ходе столкновений между ЦАХАЛ и палестинскими протестующими
израиль палестина цахал
Комментировать
Эксклюзив
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 299899 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74846 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 58531 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51017 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 47749 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru