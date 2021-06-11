Подросток погиб в ходе столкновений между ЦАХАЛ и палестинскими протестующими

Иерусалим, 11 июня. Подросток из Палестины погиб от пули израильского военного во время столкновений между протестующими и военнослужащими ЦАХАЛ на Западном берегу.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что 15-летний Мухаммад Саид Хамайель погиб в ходе столкновений близ деревни Бейта, к югу от Наблуса, где десятки арабов провели демонстрацию против расширения близлежащего еврейского поселения в ущерб палестинским землям.

????The Palestinian Red Crescent:



A 15-year-old Palestinian child was killed by Israeli fire near Beita in the West Bank. Name: Muhammad Hamayel. pic.twitter.com/474RaYUqOH — ???? ABOOD AL WAHIDI ????????‏‎✌️ (@Aboudwahidi) June 11, 2021

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что еще шесть человек были ранены в результате стрельбы.

По сообщениям местных СМИ, израильские солдаты обстреляли демонстрантов боевыми патронами, применили слезоточивый газ и стальные гранулы с резиновым покрытием.

Хамайель — уже восьмой палестинский ребенок, убитый ЦАХАЛ в 2021 году, и третий в Бейте, где в последние месяцы проходят протесты после того, как израильские поселенцы построили форпост на горе Сабих.

لحظة استشهاد الفتى الفلسطيني #محمد_حمايل 15 عاما خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة #بيتا بـ #نابلس pic.twitter.com/VKQ1aGJipE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2021

В начале мая рядом с Бейтой началось усиленное строительство форпоста. После этого жители палестинской деревни начали каждую пятницу выходить на шумные демонстрации, протестуя против захвата земли и лишения их средств к существованию. ЦАХАЛ, как правило, жестко подавляет протесты.

В настоящее время на Западном берегу проживает около 475 тысяч израильских поселенцев и более 2,8 миллиона палестинцев.

Ранее, 10 июня, израильские силы спецназначения застрелили трех палестинцев, в том числе двух сотрудников службы безопасности, в перестрелке, вспыхнувшей в городе Дженин.

Israeli forces killed three Palestinians, including two officers, during an overnight arrest mission in the occupied West Bank city of Jenin. pic.twitter.com/VOyRrcyEDS — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 10, 2021

Напряженная обстановка на Западном берегу усугубилась после 11-дневного вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной. Конфликт разгорелся вследствие беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшихся из-за постановления израильского суда о выселении арабов из их домов в районе Шейх Джаррах.

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками сопротивления в секторе Газа, которые обменивались ракетными ударами на протяжении нескольких суток. По имеющимся данным, за время обострения с израильской стороны погибли 13 человек, а в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц. Кроме того, противники понесли крупные экономические потери.