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Американский генерал предложил стратегию «победы над Россией» в Черном море

Армия
Американский генерал предложил стратегию «победы над Россией» в Черном море
c6f.navy.mil

Вашингтон, 11 июня. Североатлантический альянс сможет оказать России сопротивление в Черном море исключительно за счет усиления провокаций, заявил генерал ВС США в отставке Бен Ходжес.

Выступая в рамках онлайн-конференции, военный предложил НАТО стратегию «победы над Россией» в Черноморском регионе. По его словам, Альянсу крайне необходимо наращивать здесь свое присутствие. Реализовывать эту идею Ходжес предлагает путем активизации различных учений. Задача Альянса в том, чтобы заставить Москву реагировать на действия западных стран.

Генерал уверен, что одолеть Россию в Черном море можно исключительно за счет такого рода провокаций. Именно поэтому он призывает совершать как можно более провокационные шаги.

«Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия, — это позволяет им идти дальше», — сказал он.

Ранее сообщалось, что американский эсминец вошел в Черное море. ВМФ России уже установили контроль над действиями корабля. В Сети на решение Пентагона отправить судно к берегам РФ отреагировали критикой, пишет «Царьград». В частности, американцам припомнили инцидент 1988 года. Тогда советские корабли буквально вытолкали корабли ВМС США, которые вторглись в территориальные воды СССР.

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