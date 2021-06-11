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Карасев рассказал о последствиях критики Запада от Зеленского для Украины

Политика
Карасев рассказал о последствиях критики Запада от Зеленского для Украины
politexpert.net  /  Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

Киев, 11 июня. Владимир Зеленский заявлял о геополитическом поражении Джо Байдена. Как слова дерзкого политика сказались на отношении Запада к Украине, объяснил политолог Вадим Карасев.

Чтобы привлечь к себе внимание крупных стран, Украина должна была проявлять активность и делать резонансные заявления. Однако президент Владимир Зеленский воспринял такой совет политтехнологов буквально, после чего с его стороны последовал ряд неоднозначных выпадов в адрес западных партнеров и Североатлантического альянса, подчеркнул политолог Вадим Карасев в своем блоге. По словам специалиста, Зеленский действовал на грани фола, чем вызывал раздражение у представителей западного истеблишмента.

«Повышенная активность отчаянной смелости, что в дипломатии и во внешней политике не приветствуется, команды Зеленского связанна с подготовкой саммита Байден-Путин», — напомнил Вадим Карасев.

Он также напомнил о словах Зеленского, который заявил о том, что газопровод «Северный поток – 2» является геополитическим поражением американского лидера Джо Байдена. В этом случае Зеленский едва не перешел черту, и глава Белого дома был вынужден сделать звонок в Киев.

Напомним, ранее президент Украины назвал срочным вопрос со вступлением Украины в НАТО. По мнению украинского лидера, эта тема не требует отлагательств, поскольку на кону стоит безопасность и независимость Украины.

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Все новости / Политика / Карасев рассказал о последствиях критики Запада от Зеленского для Украины
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