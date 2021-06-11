Банги, 11 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сделал важнейший шаг для разрешения многолетнего кризиса в республике, обратившись за помощью к России. К такому выводу пришло местное издание Le Potentiel Centrafricain.

Получившая независимость от Франции в 1960 году Центральноафриканская Республика первые несколько лет находилась в эйфорическом благоденствии. Однако бывшая метрополия продолжила влиять на молодое государство, провоцируя все новые внутренние конфликты.

Разворот в сторону стабильности наступил, когда президент Туадера, опираясь на подготовленную российскими инструкторами армию, решил не действовать по указке Парижа и вместо диалога с боевиками инициировал масштабную операцию, закончившуюся разгромом бандформирований.

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При этом Франция отказалась принимать стремление народа ЦАР к миру и процветанию. Она объявила о заморозке финансовой помощи, которую предоставляла бывшей колонии, как раз тогда, когда страна отчаянно нуждается в средствах для восстановления национальной экономики.

Как отмечает Le Potentiel Centrafricain, данный шаг является крайне неприятным для ЦАР. Он создал почву для раскола элит, часть из которых все еще смотрит в сторону Парижа.

СМИ призывает граждан отложить политические распри, которые играют на руку колониальным державам, желающим продолжить разграблять природные богатства республики. Вместо этого журналисты предлагают сплотиться, чтобы вместе следовать курсу президента Туадера и, наконец, вывести государство из грязи и нищеты в интересах его народа.