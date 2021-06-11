Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 20:55
20:55
Общество
Торжественное вручение удостоверений прошло в петербургской Академии Милиции
20:54
Армия
Конкурс скоростных катеров «Морской бриз» стартовал в Севастополе
20:53
Армия
В Дании хотят возложить ответственность на РФ за «нарушение воздушного пространства»
20:51
Армия
В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе визитом Зеленского
20:51
Общество
Володин поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев
20:50
Политика
Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США
20:48
Весь мир
Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки
20:47
Экономика
Тбилиси уличили в обмане грузин при помощи проектов КНР
20:45
Экономика
Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд
20:43
Политика
Путешествие Тихановской по Европе продолжает обрастать скандалами
Все новости

Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР

ЦАР
Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 11 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сделал важнейший шаг для разрешения многолетнего кризиса в республике, обратившись за помощью к России. К такому выводу пришло местное издание Le Potentiel Centrafricain.

Получившая независимость от Франции в 1960 году Центральноафриканская Республика первые несколько лет находилась в эйфорическом благоденствии. Однако бывшая метрополия продолжила влиять на молодое государство, провоцируя все новые внутренние конфликты.

Разворот в сторону стабильности наступил, когда президент Туадера, опираясь на подготовленную российскими инструкторами армию, решил не действовать по указке Парижа и вместо диалога с боевиками инициировал масштабную операцию, закончившуюся разгромом бандформирований.

Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР
Prt Scr facebook.com  / 

При этом Франция отказалась принимать стремление народа ЦАР к миру и процветанию. Она объявила о заморозке финансовой помощи, которую предоставляла бывшей колонии, как раз тогда, когда страна отчаянно нуждается в средствах для восстановления национальной экономики.

Как отмечает Le Potentiel Centrafricain, данный шаг является крайне неприятным для ЦАР. Он создал почву для раскола элит, часть из которых все еще смотрит в сторону Парижа.

СМИ призывает граждан отложить политические распри, которые играют на руку колониальным державам, желающим продолжить разграблять природные богатства республики. Вместо этого журналисты предлагают сплотиться, чтобы вместе следовать курсу президента Туадера и, наконец, вывести государство из грязи и нищеты в интересах его народа.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР
африка цар
Комментировать
Эксклюзив
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 295623 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74212 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 56527 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50644 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 46850 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru