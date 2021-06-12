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Виртуоз в своей нише: режиссер Станислав Назиров об актере Алексее Барабаше

Шоу-бизнес
Виртуоз в своей нише: режиссер Станислав Назиров об актере Алексее Барабаше
ТАСС  /  Антон Новодережкин

Актер театра и кино Алексей Барабаш сегодня празднует свой 44-й день рождения. По такому чудесному случаю в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер Станислав Назиров.

Собеседник рассказал о том, какие впечатления остались у него от совместной работы с артистом над сериалом «Шоу про любовь».

«Алексей — прекрасный актер с очень тонким внутренним миром, скрупулезным подходом к работе. Он понимает все нюансы, что бывает несвойственно артистам. Алексей же владеет этим в высшей степени. В своей нише он виртуоз. Интеллектуальный артист, при том, что ему присущи и темперамент, и эмоциональность. Один из объемных актеров нашего времени», — сказал режиссер.

Станислав Назиров поведал подробности той глубокой истории, главного героя которой и сыграл Алексей Барабаш.

«Он может передать глубокий внутренний процесс. В сериале он играл не то, чтобы злодея, а не совсем хорошего продюсера, уверенного в своем всевластии. В результате, жизнь играет с ним злую шутку, и он попадает в жернова судьбы. В конце, надеюсь, герой понимает, что к людям нужно относиться по-другому», — пояснил собеседник ФАН.

Виртуоз в своей нише: режиссер Станислав Назиров об актере Алексее Барабаше
ТАСС  / Вячеслав Прокофьев

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Творчества! Не в том смысле, чтобы проектов было много, а чтобы в них находился тот родник творчества, который будет его питать, приносить счастье и радость. Думаю, у Алексея все в порядке с работой, но хочется, чтобы она приносила и моральное удовлетворение», — подытожил Станислав Назиров.

Ранее режиссер Константин Буслов в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Евгения Стычкина. По словам собеседника, артист всегда умеет что-то привнести в свою роль, что, как правило, идет только на пользу образу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виртуоз в своей нише: режиссер Станислав Назиров об актере Алексее Барабаше
алексей барабаш станислав назиров
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