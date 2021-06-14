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Адресник, аптечка и хорошее настроение: готовимся к выезду на природу с собакой

Общество
Адресник, аптечка и хорошее настроение: готовимся к выезду на природу с собакой
pixabay.com  /  AnjaGh

Тула, 11 июня. За окном разгар лета и многие в отпуске планируют длительные выезды на дачу. Для владельцев домашних животных это ответственный период.

«Собираться в загородную поездку владельцам собак надо заранее. Питомец должен пройти сначала проглистовку, а затем и прививки. Животных, которые не прошли вакцинацию или не выдержали карантин, вывозить на природу не рекомендуется», — рассказал ФАН ветеринарный врач Сергей Коновец.

Второй важный момент — защита от всевозможных паразитов. Это блохи, клещи и комары, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Считается, что сезон активности уже прошел, тем не менее с каждым годом этих кровососущих становится все больше. И от случаев присасывания никто не застрахован. Лучше не рисковать здоровьем любимого хвостика. А вот блохи активны круглый год. Ранее ФАН подробно рассказывал про рекомендованную ветеринарами обработку домашних питомцев, а также о том, что делать, если клещ все-таки присосался.

«Третий важный момент — стресс для животного при выезде в новое место. Тут на помощь придут успокоительные препараты. Их  надо начинать применять за несколько дней до предполагаемой поездки. Это значительно облегчит адаптацию и предотвратит нервные перегрузки. Сами препараты и необходимые дозы нужно обязательно согласовывать с ветеринарным врачом», — продолжает  Сергей.

С собой надо обязательно взять миски, любимые игрушки собаки, шампунь (на даче удобнее использовать сухой), щетку для шерсти и, конечно, аптечку. Предусмотреть желательно различные ситуации.

«В ветаптечку должны входить антигистаминные средства, средства от кишечных расстройств, принадлежности для обработки ран», — продолжает ветеринарный врач.

В идеале нужно заказать для пса адресник, в котором указать его кличку и ваш номер телефона. И последний — один из самых важных пунктов — захватите с собой хорошее настроение. Ведь ваше состояние передается и питомцу. Собаки очень хорошо чувствуют своего хозяина. Если вы сами не будете нервничать, то и ваша собака будет чувствовать себя спокойно и уверенно. А это залог хорошего отпуска и времяпровождения на природе со своим питомцем.

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Все новости / Общество / Адресник, аптечка и хорошее настроение: готовимся к выезду на природу с собакой
россия тульская область собаки ветеринар домашние питомцы
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