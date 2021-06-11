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Удивленное лицо Байдена во время вручения подарка участникам G7 попало на видео

Политика
Удивленное лицо Байдена во время вручения подарка участникам G7 попало на видео
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Лондон, 11 июня. Журналисты засняли реакцию президента США Джо Байдена на подарок для участников саммита «Большой семерки».

На кадрах видеоролика видно, как американский лидер открыл лежащую перед ним коробку и удивленно посмотрел на ее содержимое. В это время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон произносил вступительную речь.

Саммит «Группы семи» проходит в британском Корнуолле с 11 по 13 июня. Помимо лидеров G7, участие в саммите примут официальные лица Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи.

Ранее стало известно об очередном конфузе Байдена, который произошел с ним во время саммита «Большой семерки». Очевидцы сняли на видео, как глава Белого дома «потерялся» в ресторане.

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G7 джонсон байден подарок
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