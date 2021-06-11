Удивленное лицо Байдена во время вручения подарка участникам G7 попало на видео

Лондон, 11 июня. Журналисты засняли реакцию президента США Джо Байдена на подарок для участников саммита «Большой семерки».

На кадрах видеоролика видно, как американский лидер открыл лежащую перед ним коробку и удивленно посмотрел на ее содержимое. В это время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон произносил вступительную речь.

Саммит «Группы семи» проходит в британском Корнуолле с 11 по 13 июня. Помимо лидеров G7, участие в саммите примут официальные лица Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи.

Ранее стало известно об очередном конфузе Байдена, который произошел с ним во время саммита «Большой семерки». Очевидцы сняли на видео, как глава Белого дома «потерялся» в ресторане.