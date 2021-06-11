«Ленком Марка Захарова» отказался от празднования 40-летия «Юноны и Авось»

В этом году исполняется 40 лет со дня премьеры легендарной рок-оперы «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова. Однако, как выяснил ФАН, сам театр не собирается отмечать круглую дату спектакля, прославившего «Ленком» на весь мир. Ни директор Марк Варшавер, ни худсовет при директоре не видят смысла отмечать каждый год легендарную премьеру.

Еще в марте Людмила Поргина в беседе с ФАН рассказала, что готовится отметить юбилей спектакля в Казани в Музее социального быта. Для нее этот спектакль — один из главных, ведь именно ее муж — Николай Караченцов — на протяжении 24 лет был единственным исполнителем главной роли графа Николая Резанова вплоть до страшной аварии, прервавшей его карьеру. Даже на памятнике на могиле Караченцов выгравирован именно в этой роли. Сама Поргина сыграла в первом составе женщину с младенцем, символизирующую Богоматерь. Она надеялась на празднование и в театре.

Как удалось выяснить ФАН от источника в театре, «Ленком» не будет устраивать по этому поводу никаких торжеств. В худсовете считают, что в театре много легендарных спектаклей-долгожителей, которые до сих пор собирают аншлаг.

Ранее ФАН сообщал, что Людмила Поргина выпустила статью в одном из журналов, в которой жестко раскритиковала Марка Варшавера. В ответ Варшавер обозвал ее неблагодарной и хамкой.