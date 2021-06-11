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Прокуратура Иркутска проводит проверку по факту гибели ребенка от термического ожога

Происшествия
Прокуратура Иркутска проводит проверку по факту гибели ребенка от термического ожога
pixabay.com

Иркутск, 11 июня. Прокуратура организовала проверку по факту смерти мальчика, который погиб из-за термического ожога всего тела. Инцидент произошел в поселке Турма Иркутской области.

По предварительной информации, в начале июня 12-летний мальчик с друзьями хотел развести огонь, бросив в костер канистру с бензином. Ребенок не успел скрыться и сильно обгорел.

Несмотря на то, что он был оперативно госпитализирован медиками, спасти мальчика не удалось. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также причин и условий, способствовавших трагедии.

Ранее ребенок утонул в реке под Архангельском. Подросток с другом купались в непредназначенном для этого месте.

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Все новости / Происшествия / Прокуратура Иркутска проводит проверку по факту гибели ребенка от термического ожога
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