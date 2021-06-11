Прокуратура Иркутска проводит проверку по факту гибели ребенка от термического ожога

Иркутск, 11 июня. Прокуратура организовала проверку по факту смерти мальчика, который погиб из-за термического ожога всего тела. Инцидент произошел в поселке Турма Иркутской области.

По предварительной информации, в начале июня 12-летний мальчик с друзьями хотел развести огонь, бросив в костер канистру с бензином. Ребенок не успел скрыться и сильно обгорел.

Несмотря на то, что он был оперативно госпитализирован медиками, спасти мальчика не удалось. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также причин и условий, способствовавших трагедии.

Ранее ребенок утонул в реке под Архангельском. Подросток с другом купались в непредназначенном для этого месте.