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Австралийские физики открыли особый материал с высокой термической стабильностью

Наука
Австралийские физики открыли особый материал с высокой термической стабильностью
pixabay.com

Канберра, 11 июня. Материал с особыми показателями термической стабильности, количество которого не меняется при высоких температурах, впервые удалось создать австралийским ученым.

Объем материалов обычно увеличивается при повышении температуры. Несмотря на этот закон физики, команда из Университета Нового Южного Уэльса выяснила, что в случае с изделием из скандия, вольфрама, кислорода и алюминия эти правила не работают.

Объем нового материала остается неизменным в диапазоне почти 1400 градусов Цельсия, рассказали специалисты из Австралии. К такому открытию ученые пришли совершенно случайно, проводя эксперимент с аккумуляторами. При детальном анализе выяснилось, что материал обладает особой степенью термической стабильности. Анализ проводился при температурах от −270 до +1126 градусов Цельсия.

Предполагается, что материал в будущем может найти широкое применение в кораблестроении, авиастроении, медицине и космической области. Сейчас они продолжают проводить дополнительные исследования.

Похожий на паучий шелк материал, который может стать заменой одноразовому пластику, создали ученые. Как сообщалось ранее, открытие сделали специалисты из Кембриджского университета в Великобритании.

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ученые австралия материалы
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