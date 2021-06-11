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Россиянам перечислили правила использования кредитных карт

Экономика
Россиянам перечислили правила использования кредитных карт
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июня. Как стоит пользоваться банковскими кредитками, объяснила доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Наталья Оганова.

Так, в первую очередь стоит выяснить у банка, нужно ли вносить ежемесячные платежи. Если упустить этот момент, то течение льготного периода прекратится, и к сумме задолженности прибавятся большие проценты. В договоре стоит обратить внимание на пункт о том, когда начинает действовать льготный период.

«На деле беспроцентный период может оказаться не таким долгим, как сказано в предложении от банка», — отметила Оганова в беседе с Общественной службой новостей.

Эксперт советует быть осторожнее с комиссией за обслуживание кредитной карты. Если на счету клиента нет его собственных денег, сумма может быть списана из лимита. Юрист также напомнила, что снятия и переводы с кредитки крайне невыгодны. Также она призвала не искушаться большим кредитным лимитом. В идеале он должен быть не больше зарплаты за один-два месяца.

Россияне, никогда не бравшие кредит, рассказали в ходе опроса, почему они не решаются взять денежную ссуду.

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