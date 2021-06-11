Россиянам перечислили правила использования кредитных карт

Москва, 11 июня. Как стоит пользоваться банковскими кредитками, объяснила доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Наталья Оганова.

Так, в первую очередь стоит выяснить у банка, нужно ли вносить ежемесячные платежи. Если упустить этот момент, то течение льготного периода прекратится, и к сумме задолженности прибавятся большие проценты. В договоре стоит обратить внимание на пункт о том, когда начинает действовать льготный период.

«На деле беспроцентный период может оказаться не таким долгим, как сказано в предложении от банка», — отметила Оганова в беседе с Общественной службой новостей.

Эксперт советует быть осторожнее с комиссией за обслуживание кредитной карты. Если на счету клиента нет его собственных денег, сумма может быть списана из лимита. Юрист также напомнила, что снятия и переводы с кредитки крайне невыгодны. Также она призвала не искушаться большим кредитным лимитом. В идеале он должен быть не больше зарплаты за один-два месяца.

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