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Попавший в засаду боевиков священнослужитель ЦАР призвал власти защитить население

ЦАР
Попавший в засаду боевиков священнослужитель ЦАР призвал власти защитить население
Федеральное агентство новостей  /  Денис Тарасов

Банги, 11 июня. Центральноафриканский пастор Николас Герекояме, переживший нападение боевиков во время путешествия по стране, рассказал местным СМИ об инциденте и обратился к правительству с просьбой обеспечить безопасность граждан.

Колонна из семи автомобилей с делегацией лидеров и организаций евангельских церквей ЦАР возвращалась со съезда, проходившего в населенном пункте Алиндао, провинция Нижнее Котто. В 25 километрах от города их остановил отряд бандитов, оставшийся после ликвидации конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Разбойники отобрали у членов делегации все ценные вещи, сожгли их автомобили и скрылись. Ни один из священнослужителей не пострадал.

Комментируя произошедший инцидент, пастор Николас Герекояме призвал власти ЦАР усилить работу над безопасностью граждан и не возводить бюрократические барьеры, ослабляющие доверие к армии, полиции и жандармерии.

«Административные органы должны соблюдать положения Конституции, гарантирующие свободу граждан и защиту гражданского населения, где бы они ни находились. Кроме того, необходимо искать долгосрочные решения для окончательного восстановления мира на всей территории Центральной Африки посредством конструктивного диалога со всеми сыновьями и дочерями страны», — подчеркнул пастор.

Нападения боевиков на дорогах ЦАР стали результатом разгрома незаконных бандформирований и последовательной зачистки городов республики. Рассеянные и загнанные в джунгли бандиты больше не имеют возможности контролировать отдельные населенные пункты и вступать в столкновения с национальной армией. Вместо этого они перешли к разбою и установке мин, от которых страдает мирное население.

Так, в конце мая грабители атаковали грузовик, ехавший поздно ночью, без сопровождения из Банги в Мбоки. А через несколько дней неподалеку от города Бокаранга подорвался на мине автомобиль вооруженных сил ЦАР.

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африка цар
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