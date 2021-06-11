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Гендиректор «Сахалинстроя» объяснил, почему горят крыши домов в Южно-Сахалинске

Происшествия
Гендиректор «Сахалинстроя» объяснил, почему горят крыши домов в Южно-Сахалинске
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Южно-Сахалинск, 11 июня. Причиной пожара, вспыхнувшего на крыше дома в краевой столице, могло стать отсутствие контроля за провайдерами, которые прокладывают кабели на чердак.

И это далеко не единственное возгорание кровли в Южно-Сахалинске, передает издание «Сахалин и Курилы». Похожий инцидент произошел три месяца назад на улице Сахалинской, где причиной пожара признали неправильную установку и эксплуатацию электрооборудования.

Гендиректор некоммерческого партнерства «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский назвал происходящее «настоящим безобразием». По его словам, строительство домов, в частности, крыши, не рассчитывалось на прокладку кабелей по чердакам.

Кроме того, Мозолевский раскритиковал работу местных управляющих компаний, которые должны были проводить проверки состояния жилых домов. Однако, по его словам, такой учет не ведется годами.

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пожар южно-сахалинск кровля
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