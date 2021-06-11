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Житель Сочи пытался похитить ребенка, чтобы показать ему, как опасен мир

Происшествия
Житель Сочи пытался похитить ребенка, чтобы показать ему, как опасен мир
pixabay.com

Сочи, 11 июня. Неизвестный мужчина попытался украсть ребенка с детской площадки, но выронил его по пути. Злоумышленника уже задержали.

Инцидент произошел на улице Петрозаводской. Мужчина схватил маленького мальчика, посадил в коробку и побежал прочь. Спустя несколько метров похититель запнулся и упал, выронив пленника. После этого он намеревался скрыться, но был пойман очевидцами.

СМИ сообщили, что задержанным оказался 36-летний местный житель. Он заявил, что хотел показать детям, насколько опасен мир. Информации о состоянии ребенка не поступало.

В Ленобласти безработный гражданин похитил 10-летнего мальчика, запер его в своей квартире и избивал на протяжении двух часов. Добиться освобождения заложника смог его отец.

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сочи ребенок похищение
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