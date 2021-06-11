Житель Сочи пытался похитить ребенка, чтобы показать ему, как опасен мир

Сочи, 11 июня. Неизвестный мужчина попытался украсть ребенка с детской площадки, но выронил его по пути. Злоумышленника уже задержали.

Инцидент произошел на улице Петрозаводской. Мужчина схватил маленького мальчика, посадил в коробку и побежал прочь. Спустя несколько метров похититель запнулся и упал, выронив пленника. После этого он намеревался скрыться, но был пойман очевидцами.

СМИ сообщили, что задержанным оказался 36-летний местный житель. Он заявил, что хотел показать детям, насколько опасен мир. Информации о состоянии ребенка не поступало.

В Ленобласти безработный гражданин похитил 10-летнего мальчика, запер его в своей квартире и избивал на протяжении двух часов. Добиться освобождения заложника смог его отец.