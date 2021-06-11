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Абрамченко: Россия должна войти в топ-10 мировых поставщиков продовольствия

Экономика
Абрамченко: Россия должна войти в топ-10 мировых поставщиков продовольствия
rosreestr.ru  /  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Москва, 11 июня. Россия должна попасть в десятку поставщиков продовольствия в мире, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Новую задачу вице-премьер поставила на совещании с главами Минэкономразвития и Минсельхоза Максимом Решетниковым и Дмитрием Патрушевым. Она отметила, что за последние 20 лет в России произошел ускоренный рост сельского хозяйства.

«Россия не только обеспечивает себя продовольствием, но и добивается рекордных показателей по экспорту в прошлом году мы смогли нарастить экспорт до 30,5 млрд долларов», — цитирует Абрамченко сайт 360tv.ru.

Она напомнила, что по итогам 2020 года экспорт сельхозпродукции впервые в новейшей истории страны превысил импорт. Задачей на ближайшие десять лет будет вхождение в топ-10 стран — поставщиков продовольствия, заявила Виктория Абрамченко на совещании с министрами.

Вице-премьер ранее поручила Минэкономразвития и Минсельхозу подготовить предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения. Она отметила необходимость обеспечения российских аграриев доступными удобрениями перед началом посевного сезона.

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Все новости / Экономика / Абрамченко: Россия должна войти в топ-10 мировых поставщиков продовольствия
правительство рф экономика россии продовольствие международная торговля абрамченко
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