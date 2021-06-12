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Фэшн-блогер Марина Михина рассказала о трендах YouTube и возрастных моделях

Общество
Фэшн-блогер Марина Михина рассказала о трендах YouTube и возрастных моделях
Федеральное агентство новостей  / 

За последние десятилетия фэшн-индустрия пережила кардинальные изменения — мода перестала быть уделом лишь молодых и худых. Сегодня на подиумах блистают девушки plus size и возрастные манекенщицы, и их популярность продолжает расти. Фэшн-блогер Марина Михина назвала главные модные тренды YouTube и рассказал ФАН, кто становится моделью в возрасте.

Марина Михина ведет YouTube-канал уже в течение восьми лет. Сейчас на нее подписаны 230 тысяч пользователей, большинство из которых, как рассказывает блогер, женщины 45+. В своих обзорах Марина анализирует уличный стиль, подбирает актуальные аутфиты, а также дает рекомендации для разумного шоппинга.

«У меня канал с фэшн-уклоном — мода 50+. Я уже восемь лет веду канал, это моя работа, я неплохо зарабатываю. Я ушла с работы, потому что YouTube стал приносить больший доход», — призналась блогер.

Фэшн-блогер Марина Михина рассказала о трендах YouTube и возрастных моделях
instagram.com  / @marinamikhina1

Для своих обзоров Михина регулярно снимает моделей в возрасте. В настоящий момент в Петербурге много модельных агентств, которые специализируются на женщинах 45+. Блогер рассказала, кто обычно приходит в моделинг.

«Мне кажется, в модели идут модницы, которые с молодости любили принарядиться, сейчас у них есть возможность заняться собой. Но просто так стать моделью сложно — изначально нужны определенные данные. Можно, конечно, себя потешить и сделать фотосессию, но единицы становятся востребованными, популярными и реально зарабатывают», — отметила Михина.

Блогер также поделилась актуальными трендами YouTube. По ее словам, интересы аудитории платформы очень быстро меняются.

«Сначала на YouTube был только бьюти-блогинг. Потом он всем надоел, все стали стилистами, потом минималистами. Что следующее будет популярным — посмотрим. Минимализм и разумное потребление — это очень популярная тема на YouTube, но она всем уже немного надоела. Эти видео уже стали меньше набирать просмотров, тренды меняются», — добавила блогер.

В пятницу на площадке Медиагруппы «Патриот» проходит показ новых моделей коллекции петербургского дизайнера Татьяны Парфеновой. Публике представлен фрагмент коллекции «25», которую должны были показать еще весной прошлого года, но из-за пандемии мероприятие было перенесено на неопределенный срок.

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мода Марина михина
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