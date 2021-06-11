Депутат Пискарев назвал резолюцию Европарламента враждебной

Москва, 11 июня. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев раскритиковал готовящуюся резолюцию Европарламента (ЕП) по России.

Россия открыта к диалогу и готова выслушать все предложения о сотрудничестве, отметил Пискарев.

«Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми», — высказался парламентарий.

Фактически враждебная резолюция ЕП поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории России. Такие мысли озвучивают евродепутаты, которые должны заботиться об укреплении законности и защите прав граждан, заключил Пискарев.

Днем ранее стало известно, что ЕП намерен принять резолюцию по России на очередном заседании в Страсбурге. Соответствующий документ появился на сайте законодательного собрания.