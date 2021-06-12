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«Натовский тупик»: Зеленскому пора смириться, что Украина никогда не вступит в Альянс

Украина
«Натовский тупик»: Зеленскому пора смириться, что Украина никогда не вступит в Альянс
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Президенту Владимиру Зеленскому нужно смириться с тем, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил экс-министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор Шуфрич.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству (ПДЧ), что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Несмотря на это, в феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса».

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявлял, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС. Он также отмечал, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Однако накануне представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО в настоящий момент не стоит на повестке дня.

«Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке», — сказала она.

«Натовский тупик»: Зеленскому пора смириться, что Украина никогда не вступит в Альянс
Пресс-служба Офиса президента Украины  / 

Украинский политик Нестор Шуфрич считает, что после такого ответа президенту Владимиру Зеленскому нужно смириться с тем, что страна никогда не станет членом Североатлантического альянса. Кроме того, киевские власти должны принять как данность то, что «Северный поток — 2» уже фактически достроен.

«С чем сегодня должны смириться киевская власть и Владимир Зеленский — Украина никогда не вступит в НАТО, «Северный поток — 2» уже реализован. Об этом сказали уже европейцы и американцы. Когда Киев кричит, что газопровод достроен не будет, он показывает непрофессионализм и некомпетентность. Что сегодня Украине говорят Франция, Германия и США? Они сообщают нам о неких стандартах НАТО. Но когда нужно было принять в Альянс Венгрию, Чехию и Польшу, то они без всяких стандартов стали членами НАТО. А через пять лет еще десять стран. Почему так произошло? Потому что НАТО это было интересно. В 2020 году канцлер германии Ангела Меркель сказала, что вступление Украины в Альянс не соответствует национальным интересам ФРГ. Кто-то реально думает, что с тех пор что-то изменилось? О том, что Украина не может быть членом НАТО из-за близости с Россией, знали все. Кроме того, этот факт воспринимался как данность», — сказал он.

«Натовский тупик»: Зеленскому пора смириться, что Украина никогда не вступит в Альянс
Facebook  / Пресс-служба Нестора Шуфрича

Кроме того, как отметил Шуфрич, киевские власти загнали себя в «натовскую ловушку». По его словам, Киев нагло обманывал украинцев на протяжении долгих лет, что страна вот-вот получит членство в НАТО. 

«Мне очень жаль, что власть загнала себя в «натовскую ловушку». Мне интересно, как она будет из нее выходить. Уже на следующей неделе украинское общество, лидеры мнений зададут вопросы: «а куда теперь идет Украина, что страна будет делать без НАТО»? Пусть и Порошенко ответит за то, что испоганил Конституцию своими поправками. Киевские власти убеждали, что мы скоро получим план действий по членству (ПДЧ), а Украина станет главным гостем на саммите НАТО. Но это же был обман. Украины на саммите, который состоится уже в понедельник, не будет», — резюмировал Шуфрич.

Ранее Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о перспективах вступления Украины в НАТО.

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Все новости / Украина / «Натовский тупик»: Зеленскому пора смириться, что Украина никогда не вступит в Альянс
украина нато зеленский шуфрич
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