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Минтруд разъяснил порядок начисления выплат на детей школьного возраста

Экономика
Минтруд разъяснил порядок начисления выплат на детей школьного возраста
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июня. Некоторые россияне смогут с 15 июля по 1 ноября обратиться за выплатой не ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

В указанный период родители детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) смогут получить выплату в размере 10 тысяч рублей.

Мера также распространяется на граждан в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о россиянах, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

«Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда», — отметили в пресс-службе.

Минтруд также подготовил поправки к закону о материнском капитале, направленные на получение выплат на ребенка отцом-одиночкой.

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