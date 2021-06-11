Минтруд разъяснил порядок начисления выплат на детей школьного возраста

Москва, 11 июня. Некоторые россияне смогут с 15 июля по 1 ноября обратиться за выплатой не ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

В указанный период родители детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) смогут получить выплату в размере 10 тысяч рублей.

Мера также распространяется на граждан в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о россиянах, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

«Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда», — отметили в пресс-службе.

Минтруд также подготовил поправки к закону о материнском капитале, направленные на получение выплат на ребенка отцом-одиночкой.