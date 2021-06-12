Кукла в высоком смысле: режиссер Станислав Соколов об актере Вячеславе Полунине

Советский и российский клоун, режиссер, актер, мим, народный артист Российской Федерации Вячеслав Полунин сегодня празднует свой 71-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил советский и российский режиссер и художник мультипликационного кино, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Соколов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом при создании мультфильма «Гофманиада».

«Мы записали Славу Полунина в роли лжепастора. Я очень благодарен ему за участие в нашей картине. Он органично вписался. Всегда лучше, чтобы куклу озвучивал актер похожий на нее. Через голос передается и внешность. В этом смысле можно сказать, что Слава Полунин — кукла в высоком смысле этого слова. Как иногда говорят про кукол: «Знает больше, чем говорит»», — сказал режиссер.

Станислав Соколов также назвал наиболее яркие, на его взгляд, профессиональные качества Вячеслава Полунина.

«У него много пластических, пантомимических трюков, которые он делает очень деликатно. Они точно попадают в типажи, которые он изображает. Его эксцентрика очень близка к тем выразительным средствам, которыми пользуются аниматоры для нарисованных или вылепленных персонажей. Нереальность рядом с настоящими образами всегда сильно воздействует», — пояснил собеседник ФАН.

ТАСС / Артем Геодакян

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Искренне желаю еще больше той энергии, которой он заряжает и своих товарищей, и окружающих людей. Его фантазия, эксцентрика, конечно же, неповторимы. Пусть он всегда остается таким, каким его все любят. Хочется, чтобы он почаще приезжал в Россию. Наши зрители любят актеров, на которых можно смотреть бесконечно», — подытожил Станислав Соколов.

Ранее режиссер Владимир Алеников в беседе с ФАН поздравил с днем рождения певицу Глюкозу. По словам собеседника, поработать с будущей звездой ему довелось, еще когда она была подростком. Кроме того, одна из песен, которую любила слушать маленькая артистка в свободное время, позже вошла в сам фильм «Война Принцессы».