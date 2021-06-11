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Бельгийскую статую Manneken Pis нарядят в костюм русского гвардейца в День России

Общество
Бельгийскую статую Manneken Pis нарядят в костюм русского гвардейца в День России
wikipedia.org  /  Myrabella / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Брюссель, 11 июня. Знаковое для России и Бельгии событие произойдет 12 июня. Знаменитую бельгийскую статую-фонтан Manneken Pis оденут в стилизованную версию костюма русского гвардейца.

В церемонии примет участие Посол России в Бельгии Александр Токовинин. Наряд торжественно передадут в дар бельгийским властям. Отмечается, что Manneken Pis является одной из главных достопримечательностей Брюсселя.

Традиция переодевания скульптуры зародилась более 300 лет назад. В целом статуя примерила уже более тысячи нарядов.

Так, российская сторона впервые передала в дар исторический наряд для «Писающего мальчика» в 1958 году. Переодевание статуи-фонтана будет проходить в сотрудничестве с Российским центром науки и культуры при поддержке Посольства России и международного культурного проекта «Русские сезоны».

Фестиваль «Русь танцевальная», приуроченный ко Дню России, проведут в 50 городах. Проект охватывает практически все субъекты страны и несколько иностранных государств, включая Аргентину и Японию.

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россия бельгия скульптура manneken pis
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