Минобороны Армении опровергло сведения об обстрелах позиций ВС Азербайджана

Ереван, 11 июня. Армянское оборонное ведомство называет дезинформацией сведения об обстрелах позиций Вооруженных сил Азербайджана.

Так Ереван отреагировал на обвинения со стороны Баку. Как утверждалось, азербайджанские военные подверглись атаке в пограничном регионе.

«Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором утверждалось, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции. Это очередная дезинформация», — говорится в сообщении.

Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные открыли огонь из стрелкового оружия в направлении Кельбаджарского района. При этом подчеркивалось, что ситуация остается под контролем.