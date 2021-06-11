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Минобороны Армении опровергло сведения об обстрелах позиций ВС Азербайджана

  /   Обновлено: 11 июня 2021 20:36
Армия
Минобороны Армении опровергло сведения об обстрелах позиций ВС Азербайджана
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Ереван, 11 июня. Армянское оборонное ведомство называет дезинформацией сведения об обстрелах позиций Вооруженных сил Азербайджана.

Так Ереван отреагировал на обвинения со стороны Баку. Как утверждалось, азербайджанские военные подверглись атаке в пограничном регионе.

«Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором утверждалось, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции. Это очередная дезинформация», говорится в сообщении.

Ранее в минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные открыли огонь из стрелкового оружия в направлении Кельбаджарского района. При этом подчеркивалось, что ситуация остается под контролем.

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Армения азербайджан минобороны армении
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