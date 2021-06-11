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Резиновые куклы Байдена и Джонсона появились на саммите G7 в графстве Корнуолл

Политика
Резиновые куклы Байдена и Джонсона появились на саммите G7 в графстве Корнуолл
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Лондон, 11 июня. Активисты в Великобритании надули и спустили на воду резиновых кукол, изображающих главу США Джо Байдена и британского премьер-министра Бориса Джонсона во время саммита G7.

Мероприятие началось 11 июня в английском графстве Корнуолл. «Копии» Байдена и Джонсона сидят на плоту, держась за руки, передает Associated Press.

Свободные руки американского лидера и британского премьера изображены непропорционально большими, а на ладони Байдена видна надпись «Расколоть кризис». На руке Джонсона — «Волна надежды».

Ученый из Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что российская сторона не ждет особых потеплений в отношениях с США после саммита в Женеве. По его словам, сложно ожидать каких-то кардинальных перемен, когда со стороны Вашингтона наблюдается следование стратегии сдерживания и приверженности своим интересам.

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сша великобритания джонсон байден
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