Бредихин объяснил, почему Лукашенко не отправит Протасевича на казнь в ЛНР

В республиках Донбасса действуют законы военного времени, среди которых присутствует смертная казнь. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что суд над основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем необходимо провести как в ЛНР, так и в ДНР, поскольку он имеет «достаточно преступлений на обе республики».

«Очевидно, что в рамках судебного процесса над Протасевича будут привлечены гособвинители и свидетели со стороны Донбасса, — заметил Бредихин. — Но ситуация, при которой Минск просто взял и выдал бы его Луганску, представляется мне невозможной. Ведь в таком случае Белоруссия окажется в абсолютнейшей изоляции — куда более жесткой, нежели сейчас. Президент Лукашенко на такое не пойдет, поскольку осознает, что если он предпримет еще и такой шаг, то тогда у Республики Беларусь останется только один путь: интегрироваться в Россию «до самого конца». Все!».

Политолог отметил, что слова Мирошника и иных представителей ЛНР на тему выдачи Протасевича являются их частным мнением и не являются следствием каких-либо договоренностей между Белоруссией и республиками Донбасса.

Prt Scr youtube.com / Сергей Фамилов

«За военные преступления по законам военного времени грозит расстрел, и те действия, которые проводил в Донбассе Протасевич, безусловно, под данную санкцию подпадают, — подчеркнул эксперт. — Думаю, создатель Telegram-канала Nexta сделает все, чтобы остаться на свей исторической Родине, а не оказаться в крайне недружелюбно настроенном по отношению к нему Луганске».

По словам собеседника ФАН, казнь Протасевича, если Лукашенко выдаст его Донбассу, настолько испортит репутацию белорусского лидера в Европе, что ему уже «никто и никогда не подаст руки» на Западе.