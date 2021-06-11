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Бредихин объяснил, почему Лукашенко не отправит Протасевича на казнь в ЛНР

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Политика
Бредихин объяснил, почему Лукашенко не отправит Протасевича на казнь в ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

В республиках Донбасса действуют законы военного времени, среди которых присутствует смертная казнь. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что суд над основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем необходимо провести как в ЛНР, так и в ДНР, поскольку он имеет «достаточно преступлений на обе республики».

«Очевидно, что в рамках судебного процесса над Протасевича будут привлечены гособвинители и свидетели со стороны Донбасса, — заметил Бредихин. — Но ситуация, при которой Минск просто взял и выдал бы его Луганску, представляется мне невозможной. Ведь в таком случае Белоруссия окажется в абсолютнейшей изоляции — куда более жесткой, нежели сейчас. Президент Лукашенко на такое не пойдет, поскольку осознает, что если он предпримет еще и такой шаг, то тогда у Республики Беларусь останется только один путь: интегрироваться в Россию «до самого конца». Все!».

Политолог отметил, что слова Мирошника и иных представителей ЛНР на тему выдачи Протасевича являются их частным мнением и не являются следствием каких-либо договоренностей между Белоруссией и республиками Донбасса.

Бредихин объяснил, почему Лукашенко не отправит Протасевича на казнь в ЛНР
Prt Scr youtube.com  /  Сергей Фамилов

«За военные преступления по законам военного времени грозит расстрел, и те действия, которые проводил в Донбассе Протасевич, безусловно, под данную санкцию подпадают, — подчеркнул эксперт. — Думаю, создатель Telegram-канала Nexta сделает все, чтобы остаться на свей исторической Родине, а не оказаться в крайне недружелюбно настроенном по отношению к нему Луганске».

По словам собеседника ФАН, казнь Протасевича, если Лукашенко выдаст его Донбассу, настолько испортит репутацию белорусского лидера в Европе, что ему уже «никто и никогда не подаст руки» на Западе.

«Несмотря на все санкции, Минску еще есть что терять, — заметил Бредихин. — Белорусские облигации все еще торгуются на европейском фондовом рынке, а в РБ есть иностранные инвесторы — нет, решительно нельзя сказать, что страна в данный момент находится в полной изоляции. Давление — да, оказывается, но это все временные меры, через полгода их отменят. А после такого шага — фактической отправки на казнь политического оппонента — наступит критический момент политической карьеры Лукашенко в его отношениях с Европой».

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Все новости / Политика / Бредихин объяснил, почему Лукашенко не отправит Протасевича на казнь в ЛНР
россия белоруссия донбасс украина лнр лукашенко бредихин протасевич
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