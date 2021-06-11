Порядка 500 новобранцев танковой армии ЗВО привились от коронавируса

Москва, 11 июня. Новобранцы танковой армии ЗВО прошли вакцинацию от коронавируса в Московской и Нижегородской областях.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что привиты от опасной инфекции порядка 500 новобранцев, которые были призваны на службу весной текущего года.

Отмечается, что иммунизация проходит в военных медицинских учреждениях Западного военного округа (ЗВО) на добровольной основе. Перед прививкой врачи проводят обязательный медицинский осмотр пациентов, которые также проходят тест на наличие антител к коронавирусу.

Подчеркивается, что на сегодняшний день в России порядка 70% военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей привились вакциной от COVID-19.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вакцинация находится на особом контроле. Он подчеркнул, что все мероприятия, которые проводятся ведомством, проходят с соблюдением профилактических мер.