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Порядка 500 новобранцев танковой армии ЗВО привились от коронавируса

Армия
Порядка 500 новобранцев танковой армии ЗВО привились от коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 11 июня. Новобранцы танковой армии ЗВО прошли вакцинацию от коронавируса в Московской и Нижегородской областях.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что привиты от опасной инфекции порядка 500 новобранцев, которые были призваны на службу весной текущего года.

Отмечается, что иммунизация проходит в военных медицинских учреждениях Западного военного округа (ЗВО) на добровольной основе. Перед прививкой врачи проводят обязательный медицинский осмотр пациентов, которые также проходят тест на наличие антител к коронавирусу.

Подчеркивается, что на сегодняшний день в России порядка 70% военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей привились вакциной от COVID-19.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что вакцинация находится на особом контроле. Он подчеркнул, что все мероприятия, которые проводятся ведомством, проходят с соблюдением профилактических мер.

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зво вакцинация коронавирус
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