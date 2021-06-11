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В Нижегородской области стартовали занятия танкистов ЗВО по вождению тяжелой бронетехники

Армия
В Нижегородской области стартовали занятия танкистов ЗВО по вождению тяжелой бронетехники
Пресс-служба Западного военного округа

Нижний Новгород, 11 июня. Танкисты Западного военного округа провели первые в летнем периоде занятия по вождению танков и БМП.

В мероприятиях, прошедших в Нижегородской области, были задействованы военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО. Танкисты уделили особое внимание преодолению естественных препятствий, в частности, вязкого грунта, оврагов и каменных завалов.

Военнослужащие также отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождения маршрута в составе колонны. Маневры проводились на танках Т-72Б3 и бронемашинах БМП-2.

Ранее разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге. Более 200 специалистов подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа были задействованы в учениях.

Кроме того, как сообщает «Царьград», в Тихом океане начались крупные учения Тихоокеанского флота России.

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зво вс рф нижегородская область
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