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Американцы поблагодарили бога после встречи F-35 с российским Су-30

  /   Обновлено: 11 июня 2021 20:11
Армия
Американцы поблагодарили бога после встречи F-35 с российским Су-30
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 июня. Первая встреча американской новинки F-35 с российским «старичком» Су-30СМ обернулась неожиданным унижением для жителей США. Пользователи радуются, что дело не дошло до боя.

Первая встреча многомиллиардного американского истребителя с российским самолетом, разработанным еще в СССР, состоялась в небе над Балтикой в ходе стандартного патрулирования НАТО. Видео встречи было опубликовано на Youtube, и пользователи со всего мира решили высказаться. Огромное количество комментаторов вздохнуло с облегчением и поблагодарило бога, что дело не дошло до драки — многих покорил маневр российских пилотов с демонстрацией оружия.

«Впечатляет! Как всегда, русский истребитель разворачивается и показывает свое оружие класса «воздух-воздух», чтобы все точно правильно поняли ситуацию», — цитирует пользователя по имени Ашраф «ПолитРоссия«.

Пользователей легко впечатлил маневр с демонстрацией оружия. Однако еще больше американцы и другие читали испугались, что сложившаяся ситуация в принципе произошла: российский самолет не должен был замечать американскую новинку, оборудованную стелс-технологиями.

«Погодите-ка, я думал, что F35 используют технологию скрытности. Как русские его заметили?» — недоумевает некто по имени Пол.

«Нам повезло, что F-35 практически незаметен для более дешевого, более быстрого и хорошо вооруженного, с большей дальностью полета старого российского истребителя», — сыронизировал в том же ключе пользователь с никнеймом Tas Prospeting.

Также многих пользователей испугал факт произошедшей встречи. Многие выразили сомнения в эффективности американской технологии, которые и вовсе утверждали, что F-35 не сможет тягаться на с Су-30СМ, ни даже с МиГ-21.

«F35 не может тягаться даже с МиГ-21 в ближнем бою», — сетует некто под инициалами S.D.

Американские пользователи и даже военные эксперты нередко признают превосходство российского оружия. Так эксперты западного аналитического издания National Interest обратили внимание на новейшие российские корветы класса «Меркурий». Обозреватель NI Марк Эпископос задался вопросом: неужели российские «корабли-невидимки» действительно настолько незаметны. И ответ на вопрос его восхитил.

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