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День пивовара в России: история дела, польза напитка, занятные факты

Общество
День пивовара в России: история дела, польза напитка, занятные факты
pixabay.com/PD  / 

Ежегодно 12 июня в России отмечается главный праздник всех занятых в отрасли пивоварения — День пивовара. К событию, учрежденному Советом Союза российских пивоваров всего 18 лет назад, присоединяются не только работники частных производств и промышленных заводов. Торжество с радостью отмечают вообще все любители одного из самых популярных напитков в мире.

Отечественный путь пивоварения

История праздника пока небольшая, а вот история пива и пивоварения в нашей стране куда насыщеннее и богаче. Ее корни уходят прямиком к древним славянам: первые упоминания о золотистом напитке были найдены во время раскопок Древнего Новгорода. В одной из обнаруженных берестяных грамот нашли упоминание о переваре — хмельном напитке из меда и пива, ценном у крестьян.

Первое упоминание о пиве в царских указах датируется правлением Ивана III (1462-1505 гг.), который закрепил производство напитка за государством. Следующий большой шаг был сделан уже в эпоху Петра I, который привез из Европы лучших пивоваров и солодовщиков. Ну а первый пивоваренный завод появился во Львове в 1715 году, после чего популярность напитка в стране стала только расти.

День пивовара в России: история дела, польза напитка, занятные факты
pixabay.com/PD  / 

Не лучшими временами для отрасли стало начало XX столетия, в частности, Первая мировая и Гражданская война. Однако после больших событий фабрики и заводы стали восстанавливаться, и уже в 1928 году в стране был введен первый стандарт для пива, согласно которому появилось четыре основных сорта. Со временем стали производиться и внедряться в продажу новые виды, и к концу 1960-х годов во всех союзных республиках стали производить так называемые «национальные» сорта.

Распад СССР нанес очередной удар по пивной отрасли, которая возродилась лишь благодаря иностранным инвесторам. И уже к середине нулевых на рынке стали появляться сильные отечественные игроки, а пиво вновь стало самым востребованным алкогольным напитком у россиян.

Сегодня пивная промышленность — одна из наиболее прибыльных для страны, обеспечивающих около 0,7% ее ВВП. В разных регионах России насчитывается не менее 200 предприятий по производству продукции, а в отрасли заняты не менее 40 тысяч человек.

Пять занятных фактов о пиве

По мнению археолога Патрика Макговерна, рабы, строившие Египетские пирамиды, ежедневно получали до четырех литров пива вместе с едой. Объясняется это тем, что золотистый напиток был куда безопаснее, чем вода из реки Нил.

В России пиво стало алкогольным напитком только в 2013 году, когда в силу вступил соответствующий указ президента Дмитрия Медведева.

Умеренное употребление пива может быть полезным. Вещества, содержащиеся в нем, предотвращают болезни сердца, снижают риск образования камней в почках и способствуют повышению плотности костной ткани.

Больше всего любят пиво в Чехии (143 литра в год на человека), за ней — Намибия (108 литров) и Австрия (106 литров). Россия находится всего на 17 месте (74 литра на человека).

Самое дорогое пиво из когда-либо проданных — Loerik 1998 пивоварни Cantillon. В 2014 году бутылка объемом 0,75 л обошлась счастливчику в 2 583 долларов.

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