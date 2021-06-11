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Байден вновь оконфузился, заблудившись в ресторане на саммите G7

Политика
Байден вновь оконфузился, заблудившись в ресторане на саммите G7
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Лондон, 11 июня. Президент США Джо Байден заблудился в ресторане в ходе саммита G7 в Великобритании.

Видеозапись попала в Сеть, американского президента засняли очевидцы. На кадрах видно, как Байден ходит по открытой веранде среди столиков, выглядит он весьма потерянным.

Одна из журналисток дважды задает ему вопрос, как проходит саммит в Корнуолле, Байден отвечает, что хорошо. В этот момент к нему подбегает его жена Джилл и уводит в сторону за руку, после чего все присутствующие громко смеются.

В марте Байден уже попадал в неприятную ситуацию: он оступился и упал во время подъема по трапу самолета перед вылетом в Джорджию. Инцидент показали все новостные американские телекомпании, а ролик с падением главы государства превратился в мем. Первую смешную видеозапись на тему падения Байдена опубликовал сын экс-президента США Дональд Трамп-младший.

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сша байден саммит g7
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