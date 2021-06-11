Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 20:53
20:51
Армия
В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе визитом Зеленского
20:51
Общество
Володин поддержал инициативу о запрете суррогатного материнства для иностранцев
20:50
Политика
Немецкий политолог рассказал о настоящей цели визита Меркель в США
20:48
Весь мир
Верховный суд Бразилии отклонил возражения против проведения Кубка Америки
20:47
Экономика
Тбилиси уличили в обмане грузин при помощи проектов КНР
20:46
Армия
В Дании хотят возложить ответственность на РФ за «нарушение воздушного пространства»
20:45
Экономика
Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд
20:43
Политика
Путешествие Тихановской по Европе продолжает обрастать скандалами
20:43
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: обращение за помощью к России стало залогом мира в ЦАР
20:43
Спорт
Суперкомпьютер предрек сборной Украины поражение на Евро-2020
Все новости

Тренер сборной Бельгии назвал «испытанием» матч Евро-2020 против России

Спорт
Тренер сборной Бельгии назвал «испытанием» матч Евро-2020 против России
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 11 июня. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Россией на Евро-2020.

Роберто Мартинес считает, что первый матч 16-го чемпионата Европы станет «испытанием» для его команды. Наставник сборной Бельгии накануне первой встречи на турнире отметил, что вместе с тренерами детально изучил игру российских футболистов.

«Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира. Нам нужно учитывать все три матча, которые будут в группе. Многие игроки имеют опыт. Нам нужно использовать сильные стороны каждого игрока по максимуму», — подчеркнул Мартинес.

Матч сборных Бельгии и России пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игру, которая начнется в 22:00 по московскому времени, обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Матео Лаосом.

Ранее защитник сборной России Федор Кудряшов занимался по индивидуальной программе на тренировке перед стартом Евро-2020. Занятие проходило на стадионе «Петровский».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Тренер сборной Бельгии назвал «испытанием» матч Евро-2020 против России
россия мартинес бельгия евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Российская гражданская авиация выбирается из пропасти
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 295623 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74212 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 56527 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 50644 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 46850 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru