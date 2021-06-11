Тренер сборной Бельгии назвал «испытанием» матч Евро-2020 против России

Санкт-Петербург, 11 июня. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Россией на Евро-2020.

Роберто Мартинес считает, что первый матч 16-го чемпионата Европы станет «испытанием» для его команды. Наставник сборной Бельгии накануне первой встречи на турнире отметил, что вместе с тренерами детально изучил игру российских футболистов.

«Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира. Нам нужно учитывать все три матча, которые будут в группе. Многие игроки имеют опыт. Нам нужно использовать сильные стороны каждого игрока по максимуму», — подчеркнул Мартинес.

Матч сборных Бельгии и России пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игру, которая начнется в 22:00 по московскому времени, обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Матео Лаосом.

Ранее защитник сборной России Федор Кудряшов занимался по индивидуальной программе на тренировке перед стартом Евро-2020. Занятие проходило на стадионе «Петровский».