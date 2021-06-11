Хазин одним словом перечеркнул надежды Украины на вступление в ЕС

Москва, 11 июня. Украинцы испытывают огромные проблемы с менталитетом и мироощущением, что одним словом метко описал экономический эксперт Михаил Хазин в интервью «Украина.RU».

Грядущий саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве вызывает серьезные волнения на Украине. Однако волнениям и возмущениям не суждено перерасти в нечто большее, уверен Хазин. Дело в отсутствии на Украине национальных элит, которые бы выступали выразительями народных стремлений. Вместо этого страной управляют желающие стащить все, что плохо лежит, пока можно. Хазину пришлось обратиться к истории столетней давности, чтобы вспомнить, когда на Украине в последний раз была настоящая национальная элита.

«Я вам рекомендую, имеются совершенно замечательные дневники или воспоминания гетмана Скоропадского, который, как известно, руководил попыткой сделать независимую Украину в 1918 году», — поделился рекомендациями эксперт.

В этих дневниках, уверяет Хазин, содержится вся правда об украинском менталитете. И этот менталитет выражается одним словом — «хуторянин». В этом слове и причины вороватого нрава украинских чиновников, и бесконечные раздоры, и отсутствие европейских перспектив.

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«Еще раз говорю, вся проблема в том, что это по менталитету, по мироощущению хуторяне. Понимаете, они не видят дальше своего хутора, они не видят страну. Когда они видят что-то, что можно утащить к себе, — вот это они понимают. Как только речь идет о каких-то общих интересах — они не понимают, о чем речь идет, они этого не видят. По этой причине разговаривать тут не о чем», — перечеркнул надежды украинцев Хазин.

Михаил Хазин нередко делится прогнозами относительно политического будущего Незалежной. В рамках одного из интервью для портала «Украина.RU» Хазин поразмышлял о перспективах Незалежной после того, как истечет контракт на транзит газа в Европу в 2024 году. Эксперт заметил, что для государства Украина дожить до 2024 году будет уже большим достижением.