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Суд заблокировал «Яндекс.Такси» в Казахстане

Происшествия
Суд заблокировал «Яндекс.Такси» в Казахстане
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Алма-Ата, 11 июня. Суд Алма-Аты вынес решение по временному запрету работы сервиса «Яндекс.Такси». Принято решение заблокировать приложение на территории Казахстана.

Иск в суд подала ТОО «G-Taxi». Данная организация получила право от Надежды Ким на использование Автоматизированной системы вызова такси до 21 декабря 2023 года. Претензию направили из-за нарушения патентных прав.

В пресс-службе «Яндекс.Go» прокомментировали решение суда. Компания намерена подать апелляцию. Представители подчеркнули, что намерены принимать меры для защиты своих интересов.

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яндекс такси блокировка
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