Суд заблокировал «Яндекс.Такси» в Казахстане

Алма-Ата, 11 июня. Суд Алма-Аты вынес решение по временному запрету работы сервиса «Яндекс.Такси». Принято решение заблокировать приложение на территории Казахстана.

Иск в суд подала ТОО «G-Taxi». Данная организация получила право от Надежды Ким на использование Автоматизированной системы вызова такси до 21 декабря 2023 года. Претензию направили из-за нарушения патентных прав.

В пресс-службе «Яндекс.Go» прокомментировали решение суда. Компания намерена подать апелляцию. Представители подчеркнули, что намерены принимать меры для защиты своих интересов.